台北市立動物園近日傳出動物相繼離世的消息。園方4日證實，美洲野牛「角娃」、白犀牛「犀敏」、孟加拉虎「新春」因年老多病相繼過世，這讓長期照顧牠們的保育員和獸醫師感到萬分悲痛。值得一提的是，孟加拉虎與美洲野牛都是園區內的最後1隻，牠們的離去象徵著園內這些高齡動物生命旅程的終點。

美洲野牛「角娃」已在園內生活24年，隨著年齡增長，「角娃」的視力退化、牙齒磨損、消化吸收。（台北市立動物園提供／劉瑋晴台北傳真）

動物園園長諶亦聰表示，美洲野牛「角娃」已在園內生活24年，是園內最年長的動物之一。隨著年齡增長，「角娃」的視力退化、牙齒磨損、消化吸收能力下降，加上活動量減少，身體狀況逐漸惡化。今年初，國際大動物專家Dr. Michele Miller來台時，曾參與討論「角娃」的照養情況，並建議提供特別的飲食和環境照護，但「角娃」最終還是在9月4日平靜離世。

44歲的雌性白犀牛「犀敏」是非洲區最資深的居民之一，也是園內數一數二高齡的白犀牛。（台北市立動物園提供／劉瑋晴台北傳真）

園方說明，44歲的雌性白犀牛「犀敏」是非洲區最資深的居民之一。今年1月開始，她出現進食障礙和體重減輕等問題，檢查發現牙齒磨損嚴重且口腔軟組織肥大。園方也曾與國外專家進行線上和實地討論，但「犀敏」的狀況仍不見好轉，最終在9月2日因呼吸器官衰竭去世。

同日，熱帶雨林區孟加拉虎「新春」也因為右側髖骨再度出現褥瘡，食慾不振，加上慢性腎臟疾病，體型跟體態自老化以來一直偏瘦，最終在保育員的陪伴下離世。