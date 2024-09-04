台北大學傑出校友遴選委員會於今（4）日召開會議，遴選第24屆傑出校友，今年共計12人獲選，其中包含行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙、群創光電董事長洪進揚。校方將於10月舉辦傑出校友表揚大會，表彰獲選校友們的成就與貢獻。

台北大學說明，卓榮泰於民國73年畢業於法律系，曾任臺北市議員、立法委員、行政院發言人、總統府秘書長、行政院秘書長等職，從政資歷完整。除公職外，也於民間基金會服務，關懷弱勢團體。此次受總統賴清德託付，組成「行動創新AI內閣」，期望藉由卓榮泰的高度協調能力，以及豐富從政實務經驗，帶領閣員開創新局。

台北大學提到，法務部長鄭銘謙於民國69年畢業自法律系，擔任過雲林地檢署檢察長、台南地檢署檢察長、法務部廉政署署長、福建高檢署金門分署檢察長、台北地檢署檢察長等職務。於檢察官任內，結合中央、地方政府與醫療機構，成立食品安全、毒癮戒治、國土保育、婦幼保護等聯繫平台，並致力於打擊毒品、詐騙、金融犯罪等案件。於廉政署長期間，任內台灣清廉印象指數排名全球第25名，為史上最佳名次。

洪進揚於民國83年畢業於企管系，於2018年擔任群創光電董事長暨執行長一職。除大幅翻轉群創營運績效，同時以「智慧製造」及「智慧營運」兩大主軸推進數位轉型，群創更於2021年獲得世界經濟論壇（WEF）肯定，認證為智慧製造的燈塔工廠，躍昇國際舞台。此外，群創在永續領域榮獲多項國際大獎肯定，包括2023年群創光電連續六年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」，並於國際碳揭露計畫（CDP）水安全問卷（Water Security），首次擠身A List名單，為面板業唯一一家擠身A List廠商。在人才培育上，群創屢次榮獲多項國際與國家獎項肯定，包括「2021國家人才發展獎」、「2021 HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」等。

台北大學校友中心說明，此次遴選由校內代表、傑出校友代表和社會賢達人士共組的遴選委員會進行審議，會中邀請各推薦單位派員列席說明推薦理由，以便讓遴選委員對被推薦人有更深入的認識。今年選出的傑出校友包含學術成就、企業經營和公共服務等獎項，獲獎人在學術領域、企業經營、公職或社會公益活動，皆有傑出成就，深獲遴選委員會肯定。

台北大學校長李承嘉讚許，獲獎校友的卓然成就，認為校友們的優異表現及社會貢獻，足資典範，期待所有校友們，都能在各自身處的領域中發展所長，進而成就自我、回饋社會，讓母校同感榮耀。