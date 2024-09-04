基隆東岸商場爭議延燒，主富公司（NET）與基隆市政府各自主張商場2至4樓所有權，訴訟仍在進行中。（徐佑昇攝）

基隆東岸商場爭議延燒，主富公司（NET）主張商場2至4樓產權屬於其所有，但基隆市政府則主張所有權應歸屬市府，雙方針對所有權正進行訴訟中。NET為確保東岸商場不會受到新接手廠商變更，提出民事定暫時狀態假處分，經數度駁回再抗告後，最高法院發回並由台灣高等法院裁定，由NET提供9000萬元擔保，在基市府與NET所有權的判決確定前，市府不得變更東岸商場2至4樓現狀。基市府則回應，市民權益不受影響，法院仍然站在市府這邊。

台灣高等法院做出民事裁定指出，NET以新台幣9000萬元供擔保後，基隆市政府在基隆地方法院113年度重訴字第23號事件（亦即雙方所有權官司）撤回、和解或判決確定前，就基隆市仁愛區仁二路236號2、3、4樓建物（即東岸商場），不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建等變更現狀的處分行為。

基隆地方法院則指出，NET持台灣高等法院113年度抗更一字第19號准予假處分的民事裁定，以9000萬元供擔保後聲請假處分強制執行。基隆地方法院民事執行處，今日下午2時30分前往東岸商場執行假處分，同時將假處分裁定送達及揭示

針對該假處分強制執行，基隆市政府發言人呂謦煒表示，在NET提供9000萬的擔保金後，法院初步要求市府暫時不得進行改建，其他營運照常由微風進行。市府本來就會在產權穩定的情況下才會進行改裝、改建，因此市府跟市民權益不受影響。市府堅定主張東岸商場的產權屬於市府所有，是市民的財產，假處分內容也認定NET對增建部分所有權的說詞「釋明不足」，不認為NET擁有東岸商場產權，法院仍然站在市府這邊。

呂謦煒指出，台灣高等法院這次的假處分裁定，只因為NET願意提供新台幣9000萬的擔保金，才核准其在東岸商場所有權訴訟定讞之前，增建部分不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建的假處分聲請。

呂謦煒指出，高等法院不僅不認為NET擁有東岸商場增建部份的產權，也未要求東岸商場現有之經營者微風公司需要將經營權轉移回NET；而NET其餘訴求也都已被法院駁回確定。因此，東岸商場現有營運狀況將持續，不損及市民朋友的權益。

呂謦煒強調，林右昌市府任內疏於處理東岸商場產權，因前市府官員有圖利收賄情事，才導致財團意圖霸佔商場，只得由現任市府替林右昌市府收拾爛攤子。市府在法理上已取得至少四連勝，不僅先前法院判決認同東岸商場產權應歸屬市府，財政部也認定市府辦理東岸促參案由微風得標並無不妥。市府相信，法院會繼續還給我們公道，盼各方尊重司法，市府也將繼續依法行政，捍衛市產，不讓財團成功霸占市民的財產。

NET委任律師陳義文則表示，該裁定是經最高法院廢棄原不利裁定發回後，由高等法院依法作成，裁定理由明確指出，本公司已提出相當的事證，充分釋明於建物所有權訴訟確定前，本公司有透過假處分保全建物所有權的必要，感謝法院及時做出裁定，避免本公司的權益再次遭到基隆市政府蠻橫不法的侵害。