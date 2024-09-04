新北市動保處即日起至年底將辦理百場免費施打晶片、寵物登記、狂犬病疫苗活動。（新北市動保處提供）

農業部近日宣布，自2025年8月1日起，飼養貓隻的飼主將必須為其寵物植入晶片，違規者將面臨最高1.5萬元罰鍰。新北市動保處表示，為鼓勵民眾儘速為貓咪進行寵物登記，即日起至年底將辦理百場免費施打晶片、寵物登記、狂犬病疫苗活動，凡攜帶貓咪至指定場域施打，將可獲得貓咪飼料、罐頭或用品等好禮。

據寵物登記網資料統計，2023年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為148萬637隻；家貓數為131萬1449隻。相較於2021年的數據，家貓增加率50％大於家犬19％；新北市登記數全國最高，今年至7月底家犬登記數已達20萬4003隻，家貓為14萬3292隻，本年度新增犬隻登記數6945隻，貓隻1萬1853隻，近期貓飼養比例為犬的1.71倍。

另據新北市8間動物之家貓咪入所數統計，2024年截至目前，因未植入晶片、未寵登，民眾拾獲或救援入所數量已達1707隻。少部分飼主會因公告前來尋找，大多數貓咪因未植晶片，找不到回家的路，動物入所數量也從以往收容狗居多，現貓咪入所數量已大於狗。

動保處表示，為配合農業部政策，動保處年底前加碼舉辦免費貓咪植晶片、寵登及狂犬病疫苗注射巡迴活動，凡參加活動或至各動物之家植入貓咪晶片，將加贈貓咪可愛造型按摩棒或貓咪飼料、用品等。民眾年滿18歲，以合法管道取得寵物後，也可將寵物帶到動物醫院植入晶片並寵物登記即可，為愛貓植入晶片不僅是守法的行為，讓牠在走失時能夠快速找回，也是對毛寶貝的關愛和責任，給牠一個專屬身分證。