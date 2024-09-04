民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案，1日北檢召開羈押庭，2日北院認為檢方對其「犯罪嫌疑重大」解釋仍有不足，因此裁定無保飭回，3日北檢提出抗告，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入京華城案，今(4日)撤銷發回北院。與柯文哲同屬台大出身的台灣醫事法律學會執行長羅浚晅批柯桀傲不馴、無法教化，更代表台大醫學院所有的醫生向社會鞠躬道歉。還揭露柯說謊時會咳嗽、不敢看鏡頭。

根據《TVBS新聞網》報導，羅浚晅在《全國第一勇》節目指出，柯文哲「只要說謊就會咳嗽」，是因為人要說謊的時候，大腦會飛速運轉，來不及協調便會感到喉嚨緊緊的，所以就會咳嗽讓喉嚨更加順暢。而且為了思考如何騙人，要讓謊言前後一致，會「不敢看著鏡頭」。他提到，柯文哲從台北地檢署出來之後，就一直看著手機上面的講稿，就是因為他在說謊。

「我必須代表台大醫學院所有的醫生，跟社會再說一次道歉，對不起！」羅浚晅接著對著鏡頭鞠躬。他直言，其實醫生在整個養成過程中，有醫學倫理教育，但羅浚晅也開酸：「有些人可能桀傲不馴，他就是沒辦法教化，送回去給媽媽教啦！」