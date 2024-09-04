女星張鈞甯今（4）日迎來42歲生日，她昨晚在微博開直播與粉絲互動，沒想到卻因為網友的問題頻頻鬧出笑話，有人問她「有考慮下個海嗎？」張鈞甯竟不經思考直接回答：「已經下海過囉。」原因曝光後，讓線上粉絲瞬間笑翻。

張鈞甯3日晚間在微博開直播，與粉絲一同分享生日的喜悅，還在直播中回答網友的各種問題，沒想到突然有人問道：「有考慮下個海嗎？」她立刻擺出疑惑表情，懷疑網友沒在看她的新聞，「我才剛從葡萄牙回來，在葡萄牙海邊已經玩過了」，更直言：「已經下海過囉！」隨後便摀住嘴巴笑了幾聲。

張鈞甯突爆「已經下過海」，原因曝光網笑翻。（圖／抖音 只嗑好嗑的）

不過，網友隨後解釋，「不是這個意思」、「要不要下海經商」，讓張鈞甯看了更加疑惑，便開始與網友一陣雞同鴨講，還說：「我不從商啊，我數字概念那麼差，我應該會賠光光吧。」最後得不到真實解答，她就趕緊換下一題，「留在這個下海有點久」。

張鈞甯還是不懂「下海」的意思。（圖／抖音 只嗑好嗑的）

結果換到下一題「您性別能不能卡得不要那麼死」，赫然與前一題有異曲同工之妙，但張鈞甯似乎依然不理解，以為網友是想看她剃光頭，於是透露自己一直很想試試看，「就看工作室同不同意囉，我就考慮去演一部戲把頭髮剃光光」。然而此問題若依照真實涵義解答，應解釋為不要將性別只侷限於男性與女性，也許是網友希望看到她能演出女同性題材的作品。

張鈞甯坦承想演光頭戲碼。（圖／抖音 只嗑好嗑的）

直播片段曝光後，立刻引來不少網友笑翻回應，「姐，妳是一個都沒答對」、「這是真懂還假懂，已經分不出來了」、「好一個已讀亂回」、「可以開始期待張鈞甯剃光頭了」、「這姐句句有回應，句句沒答上」、「這人也太直了吧」、「張鈞甯真的好可愛，快笑死」。