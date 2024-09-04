銀行局副局長林志吉表示，上午邀集央行、財政部、銀行公會，與八大公股行庫、5家房貸前五大的民營銀行研商，會議主要有三大重點，一是額度配置，二是建置住宅貸款資訊揭露平台，三是聽取銀行業者對銀行法72-2的建議。

首先，在額度配置部分，林志吉表示，將請銀行建立住宅貸款流量控管機制，銀行要預估存款增加量，與不動產放款償還的還款量，並綜合評估自用住宅貸款需求，估算出還可承受的房貸額度，有額度優先提供給三大對象，一是首購族，二是自用住宅貸款，三是已經承諾核貸的貸款案件。

第二，建置住宅貸款資訊揭露平台。為便利民眾了解銀行承作房貸的情況，決議請銀行公會協助，建置住宅貸款資訊揭露專區，每週更新各家銀行是否還有可承作的房貸額度，並提供各銀行的聯繫窗口，各銀行要確保專線暢通，有助於民眾做決策。將由八大公股行庫與房貸量前五大民營銀行優先進行，後續將擴及到全體有房貸業務的國銀。

第三，聽取銀行對於銀行法72-2條的建議。林志吉表示，銀行會中提出兩大建議，一是針對都更危老完成後轉為分戶貸款的項目，可以排除；二是海外分行建築放款，因與國內不動產景氣無關，也建議列為排除項目。

林志吉表示，會中也有聽取央行與財政部意見，央行認為，不動產貸款集中度已到歷史高點，認為不動產貸款吸納過度資金，恐擔心影響到其他產業，建議金管會要整體評估。因此，銀行提出的兩項建議，後續會再審慎評估，目前暫無法做出決議。