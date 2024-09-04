台中市政府農業局4日表示，經民眾通報，今年1至7月共捕獲2386隻蛇，較去年同期增加。（台中市政府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

時序入秋天氣仍悶熱，民眾經常發現蛇蹤。台中市政府農業局4日表示，每年5-11月是蛇出沒高峰期，今年1至7月，共捕獲18種、2386隻蛇，前3名分別為臭青公、黑眉錦蛇、眼鏡蛇；其中，毒蛇占2成3，呼籲若發現蛇入侵，可打1999或119專線尋求協助。

蛇類在自然生態系中扮演維持生態平衡的重要角色，台灣地處亞熱帶及熱帶，氣候溫暖潮濕，自然環境即有多種原生蛇類，主要食物為小型哺乳類、兩棲類、爬蟲類等，為攝食會由自然棲息環境地區移動擴張。

農業局自然保育科長林弘敏指出，每年5-11月是台中市蛇類出沒高峰期，今年1-7月經民眾通報，共捕獲2386隻蛇，較去年同期2206隻稍多，蛇種達18種，其中數量前3名為臭青公、黑眉錦蛇、眼鏡蛇，分別為790隻、517隻、324隻。

林弘敏表示，捕獲蛇種中，毒蛇種類有4種，包括眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花、赤尾鮐，數量分別為324隻、168隻、52隻、15隻，其中眼鏡蛇為捕獲蛇種排名第1名。

由於蛇類通常都在人煙稀少的野外出沒，但入侵民宅或都會區現蹤也時有所聞，林弘敏說，可能是生態改變，蛇找不到東西吃，被迫移動棲息環境；另因蛇喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂易吸引蛇類覓食及躲藏，維護居家周邊環境及除草非常重要。

農業局提醒，多數蛇類不會主動攻擊人，蛇吻事件多發生在民眾意外干擾或刻意激怒所致，如不小心被毒蛇咬傷，盡可能記住蛇類外型特徵，如顏色、斑紋、頭型等，或用手機拍照，以便送醫時供醫師作為治療參考。