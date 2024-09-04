雲林縣重大工安意外釀3死！雲林縣虎尾鎮再興飼料工廠，4日進行吊車高空維修屋頂作業，吊籃突自8米高掉落，造成4人重傷，送醫急救後3人宣告不治。初步調查，依規定吊籃限乘2人，但作業時卻硬擠了4人，且都未穿戴安全帽、安全帶，導致吊臂斷裂吊籃掉落。職安署將對鋼鐵公司、起重工程行各開罰30萬元並勒令停工，進一步釐清吊臂斷裂原因。

再興飼料工廠廠房因凱米颱風破損，4日進行吊車高空維修作業，下午1點許，4人乘坐的吊籃突然掉落，沒有任何緩衝直接砸向地面，4人跌落地上倒地不起，57歲柯男、61歲陳男、50歲郭男OHCA無生命跡象、55歲劉男昏迷無知覺，分送若瑟醫院、雲林基督教醫院、斗六成大醫院，搶救後柯、陳、郭3人宣告不治，劉昏迷中。

雲林縣政府勞青處表示，再興飼料工廠因屋頂破損，請瑞鴻鋼鐵公司維修，鋼鐵公司因須高空作業，請生鎧起重工程行派吊車來，將4名鐵工送上屋頂，依規定吊籃限乘2人，但現場人員未依規定，在交接班時4人同時在吊籃內，導致吊臂無法承受重量而斷裂，吊籃從8公尺高掉落。

勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心主任李文進指出，此起事故是25噸移動式起重機將4名鐵工吊掛至屋頂，發生設備斷裂造成3死1傷。初步調查，4名工人都沒有戴安全帽、綁安全帶，違反《職安法》，且一般吊車吊籃限重200公斤，約可站2人，但現場吊籃竟擠了4人，疑因超重釀禍，將對鋼鐵公司、起重工程行各開罰30萬元並勒令停工。