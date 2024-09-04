王莫昀／台北報導

網路詐騙猖獗，知名房地產業者也遭殃！寶佳、嘉源與合欣發出聲明表示，近日有不肖人士假藉三家公司名義，透過虛假「合欣智選」APP程式、網路平台、簡訊、LINE、FB等社群媒體或通訊工具，傳送不實投資訊息，詐騙投資人，為免民眾受騙受害，已委任律師以偽造文書、詐欺罪行提刑事告訴。

聲明中指出，從未於網路投放投資訊息，亦從未製作所謂任何APP投資軟體，現已委任律師陳昭龍、吳昱均向台北地檢署遞狀提出告訴及告發，請求偵查機關儘速指揮電信警察機關予以調查，遏阻不肖人士之犯行，維護公司商譽。

聲明強調，不法犯罪集團冒用公司名義的詐騙行為，與三家公司完全無關。寶佳、嘉源及合欣並非證券商、期貨商、投信投顧的特許金融事業，絕無招攬個別投資人進行投資理財的業務行為，亦未委託號稱股市名師進行投資建議或代操，若有任何宣稱寶佳、嘉源及合欣名義的APP程式或Line、FB群組，或網路平台網頁，絕非公司經營或授權，提醒社會大眾千萬不要受騙上當。