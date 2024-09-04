台股4日跌近千點，高股息ETF交易卻更熱絡；根據統計，包括復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)與元大台灣價值高息(00940)等，在成交量前五大排行榜中，佔了3個席次，單日成交量分別為27.5萬張、26.0萬張以及20.5萬張，國泰永續高股息(00878)也緊追在後；分析師指出，國人本來就偏愛高股息產品，趁指數大跌時多湊張數，不僅未來配息時能更有感，還有機會賺資本利得，逆勢操作才能獲利雙收。

投信業觀察，台股ETF熱潮下，投資人愈跌愈買，參與投資總人數穩站950萬大關；根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加2萬7143人，來到95萬41963人，為連續27周創新高。

進一步觀察，最新一周台股ETF中受益人增加的有33檔，其中00919群益台灣精選高息ETF周增近萬人最具人氣。法人以00919為例，原本發行價為到15元，日前隨指數漲到27元，對空手的投資人來說，確實有點猶豫，隨台股指數大跌、來到24.23元，已經是相對較甜的價格，此外，9月將迎來第6次配息，換算成單次殖利率近2.9 ％；由於00919這次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，考量聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢，對台股仍持正向看法。

從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。