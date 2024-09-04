時隔1個月美股又慘遭血洗，9月第一個交易日慘遭「開門黑」。但美國銀行（美銀）示警，本周美股的大魔王其實是周五（6日）公布的最新就業報告，而最大的風險不在於數據慘淡，反而是一旦出現優於預期的就業數據，將對美股造成不利影響。

周二（4日）公布的美國8月ISM製造業數據疲軟，連續第5個月出現萎縮，投資人重燃對美國經濟衰退的擔憂，導致美股全面重挫。

但美銀策略師Ohsung Kwon指出，從近期股市回升至高點附近，以及小型股和等權重標普500指數的強勁表現來看，股市似乎更關注降息，而非潛在的經濟衰退。

根據美銀全球研究部的數據顯示，標普500指數期貨合約對美國就業報告的敏感度，高於對通膨數據的敏感度。報告指出，非農就業報告已重新成為股市最重要的數據指標。8月非農就業報告將於台北時間周五（6日）晚間8點30分公布。經濟學家預估，美國8月新增16.2萬個就業機會，失業率從4.3%降至4.2%。

美銀表示，如果8月非農報告過於火熱，高於預期，市場恐將重新評估今年聯準會（Fed）降息的次數。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預計Fed今年將降息100個基點，降息幅度達到「衰退規模」，但美銀經濟學家預估，今年只會有2次25個基點的降息。

如果美國經濟從7月疲弱的就業報告中強勁反彈，可能導致市場情緒發生變化，並證明投資人對Fed的降息路徑過於自信。隨著市場重新定價短期利率，美銀指出，這可能會給股市帶來下跌壓力。