台中市梧棲區下莊橋因橋墩基礎及基樁裸露封閉，市議員陳廷秀常接獲民眾陳情盼修復開通，近年來因極端氣候，台灣各地經常因颱風豪雨成災，考量橋梁橋齡逾40年，其安全與修復不得輕忽，於4日邀相關單位會勘，橋梁補強及改建，將於今年9月開放通行。

建設局長陳大田指出，梧棲區下莊橋橋梁總長度為34.6公尺、寬度為9.9公尺，23年前全台進行縣市橋梁資料普查及安全檢測作業，台中市梧棲區下莊橋第一次橋梁定期檢測為劣化，被評鑑為U2。

於2014年台中市政府再辦理基礎深度檢測，考量下莊橋劣化情況對橋梁結構使用性與用路人安全影響，並於2015年於橋梁的2端，豎立告示牌，並吊放紐澤西護欄封阻封閉下莊橋，啟動下游永天橋竣工通車。

市議員陳廷秀指出，梧棲區下莊橋雖然非常的窄，但封閉之後，對於河岸兩邊的居民通行相當不方便，但封在那裡也是不妥，若能用最低的錢加以整修，並維護好工程品質，完工後發揮交通最大的效益，以便利當地民眾通行。

建設局長陳大田指出，下莊橋暫時性封閉後，因地方反映通行不方便，若橋梁能施工補強或整修，將可重新通行也很好，經重新檢視後，市府編列280萬元經費，利用「鋼板修復法」增加外圍基礎面積，利用鋼板保護，基樁裸露處再灌入混泥土，待9月檢視橋梁安全無虞後，將開放通行。