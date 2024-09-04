前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日身陷京華城案，根據週刊報導，檢廉查出民眾黨主席柯文哲的帳戶出現超過千萬的不明帳目。柯文哲今天（4日）受訪時表示，「我有千萬金流就好命了」。前立委郭正亮指出，如果北檢1天多就就查到不明資金1000多萬，前一輪為什麼不拿出來用，因此質疑是誇大。

郭正亮今(4日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，如果柯文哲的帳戶真的有不明資金1000多萬，北檢一定會拿出來用的。而且北檢抗告是一週內，卻1天多就提出抗告，難道1天多就就查到金流嗎？之前為什麼不拿出來用，怎麼可能？有不明金流1000多萬？他質疑這是誇大。

郭正亮接著表示，比如我們聽到木可有一大堆不明金流，但為什麼柯文哲競總財務長李文宗以涉嫌偽造文書200萬交保，而到現在連木可的罪證都拿不出來，木可涉及金流還是查不出來。

郭正亮質疑表示，他不相信檢方突然在1天多就查到金流。柯文哲可能有一些介入圖利決策的罪證，但他看不出有什麼新的。還有人說，柯文哲下紙條，結果時間是2020年4月，寫的是「公務員不要坐牢」。

★未經判決確定，應推定為無罪。