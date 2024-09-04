女星迪麗熱巴曾演出 《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等多部知名電視劇，有「陸劇女神」之稱。近日投入另一部新劇《慕胥辭》拍攝，她4日前往劇組學習古禮，素顏照也因此流出，光滑無瑕的好顏值立刻衝上熱搜。

頭戴鴨舌帽、一身黑T恤配牛仔褲的迪麗熱巴，她挺直腰背、雙膝跪在地上，雙手向前一伸大拇指交叉、微拱揖禮，身旁還有老師站在一邊仔細盯著姿態，原來她正在學習在《慕胥辭》新劇中的歸墟禮儀。

迪麗熱巴雙膝跪地學習古禮。（圖／攝自 迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴學習在《慕胥辭》新劇中的歸墟禮儀。（圖／攝自 迪麗熱巴微博）

此時的迪麗熱巴脂粉未施，臉上沒有口紅、腮紅，肌膚看似吹彈可破，尖頂的鼻子再加上濃眉大眼，尤其微翹長睫毛讓側臉更顯俏麗，即使是素顏狀態也是叫人相當驚艷。她零妝容進劇組學禮儀的照片外流之后，隨即衝上熱搜。

26歲迪麗熱巴素顏照外流，讓網民驚豔。（圖／攝自 迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴素顏肌膚相當好。（圖／攝自 迪麗熱巴微博）

《慕胥辭》改編自晉江小說《白日提燈》，劇情是400歲最強女鬼王「賀思慕」(迪麗熱巴飾)和身世成謎的少將軍「段胥」(陳飛宇飾)，2人攜手守護人間的故事。迪麗熱巴的素顏對照她在此劇中的女鬼王妝，讓不少粉絲崩潰喊話，「凌厲妝容就是把她畫老氣」、「不要紅唇、不要高挑細眉型、不要八字劉海」、「請立馬整改妝造」、「現在找妝娘還來得及」。