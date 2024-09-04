「漂亮寶貝」陳華以一首〈想和你看五月的晚霞〉在YouTube創下2500萬次點閱率，並勇奪Spotify年度冠軍歌曲，她近來推出全新單曲〈左邊的人〉，甫上架便登上KKBOX新歌日榜及即時榜冠軍，並自8／30起一連三天蟬聯冠軍，成為繼今年6月推出的〈這麼多年〉之後，連續兩首單曲奪冠的佳作。

陳華從5月起就在多個城市間奔波，完成錄製陸綜《奔赴萬人現場》初體驗。然而，忙碌的行程並未減緩她創作的熱情，她依然努力創作新曲，並透露今年將發行個人第二張專輯。

〈左邊的人〉MV請來情侶檔演員蕭麗玲與李偉燊拍攝吻戲。（鮪魚肚影音提供）

陳華特別分享了新歌〈左邊的人〉背後的意涵。「在生活中，除了男左女右的習俗跟台灣的左駕規定外，心臟也靠近左邊，所以我覺得左邊的人代表的是心最靠近的人。」又說：「很多人都說這首歌很浪漫，但我不是為了浪漫而寫的，而是太多太多感謝可我卻難以言表，用這首歌來謝謝那些堅定還在我左邊的人。」想將這份感謝透過歌曲傳遞給聽眾，也希望每個人都能找到自己生命中的「左邊的人」。

陳華外型亮眼，是歌壇漂亮寶貝。（鮪魚肚影音提供）

〈左邊的人〉MV製作更是特別跨海到馬來西亞，由執導過「大馬EMO小王子」菲道爾千萬MV的知名導演操刀。這次的MV拍攝邀請到資深演員蕭麗玲與李偉燊這對交往近10年的情侶檔演出，他們自然的互動和精湛的演技為MV增添了真實感。當導演提到MV中將有吻戲時，陳華一度害羞詢問公司是否能拍攝這樣的情節，公司則回應「你不行！所以才要找專業演員。」此次MV的拍攝更由老闆嚴爵赴馬親自監製，陳華的好友菲道爾也特別到場探班。

值得一提的是，這支MV還藏著一個小驚喜。在女主角滑手機的橋段中，竟然出現藝人粿粿與范姜夫妻的合照，這對夫妻是陳華老闆嚴爵的好友，這次友情支援成為MV中的一個小彩蛋，讓粉絲們驚喜不已。