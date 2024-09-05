農曆8月秋意漸濃，個人運勢也隨之轉變，《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖愛情甜蜜，另有2生肖易出現感情困擾。

★愛情甜蜜的生肖

▌生肖鼠

單身者：本月將吸引到不少異性注意，他們會很享受和你在一起時的輕鬆感，這是你開展戀情的好時機。

有伴侶：本月戀愛中的人戀情發展平順，感情也在日益升溫，不妨到雙方初識地方重溫舊情，定會別有一番情趣。

▌生肖猴

單身者：桃花開得很豔，受異性簇擁，對單身者來說福緣不淺，只要稍微主動，便能在情場中旗開得勝，但是不要興奮過頭了，勝利的果實要好好珍惜。

有伴侶：本月你的愛情將會獲得滋潤，和戀人間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動，濃情蜜意瞬間在你們之間散發，溫暖著彼此的心。

▌生肖馬

單身者：本月桃花盛開，異性緣很好。單身者可以多參加一些聚會活動，心動情況時有發生，心儀對象也會被你的魅力吸引，但也要謹慎對待，別一不小心跌入愛情遊戲的陷阱。

有伴侶：你們之前的諸多誤會有望在本月澄清，經歷風雨的你們被雨後彩虹所感動，學會更信任、關懷對方，感情得以鞏固。

★易有感情困擾生肖

▌生肖雞

單身者：你的太過強勢或許嚇退不少有意者，害怕掌控不了你，害怕你們的愛情太專制，有時你大可放低姿態，多展示溫和的一面，給他們一些進攻的勇氣。

有伴侶：感情很容易因為小小裂縫沒有及時補救，就造成分道揚鑣的遺憾結局，千萬不要把職場壓力帶到戀愛相處中，以免給戀人帶來不安 定的感覺。

▌生肖蛇

單身者：對戀愛存在太多幻想和浪漫，有些脫離現實，這也讓你變得十分困惑，總覺得找不到滿意的愛情，在愛與被愛之間疲憊奔波，最後仍沒有什麼結果，不如回到現實，畢竟真實平淡的愛情比較可靠。

有伴侶：情感道路一度陷入泥濘之地，但只要堅持不放棄，依然能掌握愛情的主方向，經歷過風雨的愛情方能擁有彩虹的絢麗。

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