女星愷樂（蝴蝶姐姐）因感情糾紛，神隱4年。近日她曬出超音波照，宣布當媽消息，但其餘細節卻未多透露，但卻有不少消息流出，讓她相當不滿，罕見發文怒斥前友人不要再「賣友求榮」引發討論。圈內好友嘻小瓜也發文聲援，並提到許多愷樂私下不為人知的一面。稍早，愷樂留言表示：「好感動喔」。

據悉，舞蹈老師嘻小瓜（謝紹宸）曾是《大學生了沒》班底，活耀於不少綜藝節目，過去在節目《娛樂百分百》曾多次和愷樂合作。今（4）日他在Threads發文開心表示：「很開心，看到久違不見的姐姐回來了」他透露雖然一直有關心愷樂，但是看到對方可以勇敢的站出來，讓他相當感動。

嘻小瓜聲援愷樂。（圖／翻攝自嘻小瓜 Threads）

嘻小瓜感性表示：「我真的、真的很愛她，在我沒有人提拔的時候她都會帶著我，關心我。」他透露私下上舞蹈課，愷樂都會堅持要付他上課費用，甚至有時候也會提醒他也多注意發文內容。在他還沒簽約，沒有公司照顧時，愷樂也會邀請他來家裡吃飯。嘻小瓜表示：「她真的、真的對我很好，我很感激這一份關心，希望你們也可以繼續給她力量好嗎？」

貼文一出，網友留言提到，過去他們一起在《娛百》的日子好快樂，嘻小瓜則表示自己也很愛那個時期。愷樂也是現身留言區回應好友：「好感動喔！」讓不少粉絲紛紛留言：「妳很棒」、「妳可以不用回演藝圈，只想要妳過的快樂自在就好！」、「恭喜妳！ 還有歡迎回來蝴蝶姐姐」、「還有很多人愛妳，我也是」。