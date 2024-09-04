星宇航空台中直飛日本高松的包機航線已於今年3月開航，為帶給中部旅客更便捷且新鮮的旅遊體驗，星宇航空與巨大（9921）集團旗下的捷安特旅行社展開深度合作，共同開發單車旅遊行程。

雙方首推的「星宇航空台中出發限定團」日本島波海道＋小豆島＋直島自行車騎遊，將帶領遊客從台中直飛日本高松，探索瀨戶內海的騎車天堂！

此行程包含三大亮點景區：島波海道被CNN評選為日本第一自行車道，跨越七座壯觀大橋，串連六個如珍珠般的島嶼；小豆島以其蔚藍海岸線、百年醬油文化和橄欖公園聞名，被譽為橄欖之島；直島則以藝術與自然的完美融合著稱，現代藝術與自然景觀和諧共存。這些獨特的景點，將為車友們帶來難忘的日本單車旅遊體驗。

捷安特旅行社專攻自行車旅遊已15年，作為全球知名自行車品牌捷安特公司旗下的專業旅遊公司，已成為台灣單車旅遊界的翹楚。捷安特旅行社提供全包式服務，包括行程規劃、餐食、住宿，以及捷安特自行車租借。專業的領騎和技師團隊確保每位車友的安全，而貼心的保母車服務則解決了行李運送、技術支援、補給品提供等問題，讓車友們可以專注享受騎乘的樂趣。

15年來，捷安特旅行社不斷創新，開發了豐富多樣的旅遊產品。從國內的花東旅遊、環島之旅，到國際線的日本、歐洲等地的騎乘探索，都能滿足不同車友的需求；特別的是，近年來推出的電動自行車（E-BIKE）旅遊，更是開創了自行車旅遊的新紀元。捷安特旅遊以其獨特的視角和專業的服務，為無數車友打造了難忘的騎乘體驗。

星宇航空表示，一直以來致力帶給旅客新鮮的旅遊體驗，很高興本次能與台灣單車巨擘捷安特旗下旅行社合作，推出獨一無二的單車行程，讓旅客能以不同的方式探索高松之美，體驗別具特色的跳島之旅。

捷安特旅行社表示，很高興能與星宇航空合作，這不僅為中部單車愛好者開闢了新的國際騎乘路線，特別是這次的島波海道、小豆島和直島行程，將讓車友們深入體驗日本獨特的島嶼風情和自然美景，無疑將為這次旅程增添更多意義。

未來，捷安特旅行社將與星宇航空攜手開發更多單車旅遊行程。隨著新航線的開通和創新旅遊產品的推出，台中作為國際旅遊目的地的地位將進一步提升。