義大利大導演喬治歐迪里蒂執導的史詩級電影《流浪吉普賽》，反思瑞士對待少數民族教育的錯誤政策，獲得巨大迴響。電影根據暢銷小說《播種的人》改編，劇情描繪1名瑞士流浪民族男子，面臨妻離子散的不可思議際遇，而為尋找3個失散的兒子，他更從1名命運受害者，搖身成為命運創造者的驚奇故事。

更驚人的是，喬治歐迪里蒂為拍攝該片，竟大手筆依片中各個歷史階段，從瑞士、義大利招募挑選了1300名兒童臨演，不僅囊括各年齡層男孩女孩，甚至不少新生兒都在父母陪同下參與演出，動員之大創近年紀錄，並在100多個景點進行拍攝。

法蘭茲羅戈斯基演技強大，扮小蝦米對抗國家機器。（海鵬提供）

喬治歐迪里蒂邀請德國影帝法蘭茲羅戈斯基飾演男主角盧博，演出面對錯誤政策遭致家破人亡的小蝦米，獨自對抗奪走他孩子的國家機器，全片以近3小時的篇幅來訴說跨越20多年的故事，雖然既殘酷又悲慘，卻也包含足以戰勝死亡的愛，大大震撼威尼斯影展。