（更新最後賽果）2024年亞洲青棒錦標賽預賽最終戰，中華隊打線大爆發，開局就攻下7分大局，3局下更是猛攻18人次、換回13分，加上5位投手聯手壓制，僅讓泰國隊靠著1支安打及1次觸身球保送上壘，最終提前5局、以21比0勝出，預賽全勝晉級超級循環賽，接下來複賽首戰將碰上日本隊。

中華隊預賽首戰靠著陳睦衡、林柏濬2位投手聯手以1比0完封韓國隊，搶下預賽最重要1勝。原訂第2戰要碰上巴基斯坦隊，但因為對方球員人數不足、遭沒收比賽，中華隊直接以7比0勝出，昨天中華隊則改為練球。

今天中華隊推出哀宥宇先發，總教練吳柏宏賽前表示，預計會採用投手車輪戰的方式，讓首戰沒有登板的6位投手都輪番上陣，適應天母棒球場的投手丘。

哀宥宇先發1局被敲1支安打、投出2次三振，第2位上場的陽念希連飆3K且大螢幕上球速頻頻亮紅字，此役最快球速151公里。第3任投手陳世展同樣讓對方3上3下，4局上邱立璿在2出局後投出觸身球保送，但同樣沒有失分。

而中華隊打線在首局就有攻勢，1出局後全紹凱四壞保送上壘，開啟中華隊攻勢，中華隊單局猛攻11人次、靠著4支安打及4次四壞球保送攻下7分，3局下更是一口氣打了兩輪、換回13分。