基隆市警察局於3日前往義二路一處麻將賭場攻堅，現場逮捕52名賭客，竟發現賭客中有10名軍、士官，包含9名海軍及1名陸軍，官階最高為海軍中校。海軍艦隊指揮部今（4）日晚間回應，經單位初步行政調查，現場無賭資，後續配合檢警調查辦理。

對於數名海軍人員疑涉足基隆賭博會館，海軍艦隊指揮部4日表示，所屬單位數位官兵於休假期間，至基隆某合法登記國際棋牌休閒會館娛樂消遣，遇檢警臨檢並帶回訊問後請回。經單位初步行政調查，現場無賭資，後續配合檢警調查辦理。