女星愷樂（蝴蝶姐姐）自2020年捲入羅志祥、周揚青的感情風波後，已淡出螢光幕4年，日前宣布低調當媽的消息，引來各界祝福。不過4日她罕見動怒，指稱有前友人不斷捏造爆料消息，讓不少人猜疑該前友人是小甜甜，並不斷在貼文下標記對方的社群帳號，對此，小甜甜稍早也發聲回應，但該文章現已被刪除。

小甜甜4日晚間在IG無奈發文，「至始至終每次誰出什麼事情，只要不是我本人的事情我絕對不替任何人做回應！再來我朋友怎樣或者媒體自己的種種自稱的爆料，我更是不曾跟著參與更永遠不接受媒體的問話」，她強調文章上只寫了「友人爆料」，但最後結尾都是沒有得到回應，因此呼籲：「不是當事者的人都沒有資格為誰說明，以及回應任何事情！」

小甜甜發聲澄清非爆料者，但貼文已被刪除。（圖／IG@riva0913）

小甜甜坦言向來很保護朋友，現在的她只想做一位普通的母親，「每個人都有自己的生活和人生，過好自己的生活，經營好自己的人生，對自己該負責的人事物負責！我一直相信這世界擁有很多愛，只是能有同理心，跟懂得換位思考的人似乎少了一點點！如果比例都能一起提高…我相信這個世界肯定會無比美好！！」

貼文曝光後，立刻引來網友質疑她是「對號入座」，但現在該貼文已被刪除，不過，她事後也在愷樂的貼文下留言，「辛苦了，好好照顧自己！我們管不了別人的嘴，也不需要為『某些人』影響自己，但我們可以選擇過好自己的人生！新手媽媽真的很辛苦，加油」，替愷樂暖心打氣。