大陸重慶一名24歲醫生8月初回湖北老家駕摩托車時遇意外，重傷深度昏迷，搶救無效身亡。死者父母按照兒子遺願捐出器官救了5人，「讓兒子最後一次救死扶傷」，也替兒子在這世間留下了一份特殊的禮物。

綜合上游新聞等陸媒報導，死者羅嗣政與家人定居於重慶萬州，他是雲陽縣一家醫院的外科醫生。8月4日，羅嗣政回到湖北老家，期間騎摩托車外出時遇到車禍，陷入深度昏迷，一直留醫，至日前因傷重搶救無效，離開人世。

羅嗣政生前已簽署器官捐贈卡。他的父母在羅嗣政留醫最後階段時，反覆考慮後，決定遵照兒子遺願，捐出器官。

他的父母憶述，羅嗣政生前熱愛醫護工作，覺得救死扶傷是很值得驕傲的事情，「他一直很忙，很少能休假回家」，又指「如果把嗣政的器官捐獻出去，那他就不是完全離開我們了」。所以決定幫兒子完成當醫生的初衷，「讓他最後一次救死扶傷」。

8月11日，羅嗣政父母在重慶市紅十字會器官捐獻協調員的見證下，在器官捐獻親屬同意書上簽下了自己的名字，替兒子在這世間留下了一份特殊的禮物。最終，羅嗣政成功捐出了1枚肝臟、2枚腎臟、1枚心臟、1枚角膜，為5名患者帶來新生。

「捐獻之後，有一些人不理解我們，但作為父母來講，我們只是想在這世上留下兒子最後的『痕跡』。如果能救更多人，兒子肯定也會願意」。羅母簡單而樸實的話語，飽含著一位母親對於兒子的深切思念。