佳世達表示，資訊科技事業、工業商業用事業、醫療事業的需求均穩定提升，都較去年同期成長。
為維護公司信用及股東權益，佳世達日前已公告將於8月30日至10月29日買回39,335張庫藏股，占公司已發行股數比率2％，買回區間價格35至45元，股價低於區間價格下限將繼續買回，最大可買回金額約17.7億元。
佳世達（2352）8月合併營收年月雙增、達168.4億元，較去年同期成長2％，較上月成長3％。累計今年前八月合併營收1,299億元，較去年同期減少4％。
佳世達表示，資訊科技事業、工業商業用事業、醫療事業的需求均穩定提升，都較去年同期成長。
為維護公司信用及股東權益，佳世達日前已公告將於8月30日至10月29日買回39,335張庫藏股，占公司已發行股數比率2％，買回區間價格35至45元，股價低於區間價格下限將繼續買回，最大可買回金額約17.7億元。
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