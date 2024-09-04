佳世達表示，資訊科技事業、工業商業用事業、醫療事業的需求均穩定提升，都較去年同期成長。

為維護公司信用及股東權益，佳世達日前已公告將於8月30日至10月29日買回39,335張庫藏股，占公司已發行股數比率2％，買回區間價格35至45元，股價低於區間價格下限將繼續買回，最大可買回金額約17.7億元。