日本知名聲優上坂堇日前公布即將在11月16日於台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦「Sumire Uesaka Fan Meeting in Taipei」，門票將於7日中午12點正式開賣。

上坂堇為動漫《中二病也想談戀愛！》的凸守早苗、《艦隊Collection -艦Colle-》的吹雪、《少女與戰車》的諾娜；手遊《BanG Dream!》中的白鷺千聖、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》的艾莉莎，以及《福星小子》裡的女主角拉姆等許多大家所熟知的動畫、遊戲等角色配音。

而上坂堇除了優秀的聲線和外型受到注目以外，因為相當熱愛軍武相關事務，也因此讓她擁有「上坂同志」、「政委大人」、「軍團長」等稱號。公布台北見面會行程後，上坂堇也發話：「台北的同志諸君（粉絲暱稱），沒有不來的選擇喔！」透露出非常期待見到大家的心情。

上坂堇於2018年時，因為「KING SUPER LIVE 2018」活動曾經來台演出，留下深刻印象，因此非常期待這次來台舉辦見面會的上坂堇，除了將帶來精采的演出及互動與大家見面外，也將會親自挑選日本伴手禮，預計將在見面會上以抽選的方式送上驚喜給大家，久未來台的她，也表示一定要把握時間再次嚐遍記憶中各種好吃的美食，也希望有時間再去熱鬧及好玩的夜市。