距離美國2024總統大選投票日只剩2個月，民主、共和兩大黨全國代表大會均已結束，「衝刺階段」拉開序幕。有線電視新聞網（CNN）周三（4日）發布委託獨立民調機構SSRS在8月23日至29日進行的6大搖擺州電話民調結果，賓州、喬治亞州、內華達州選情最緊繃，賀錦麗（Kamala）與川普兩人的支持度幾無差距，這3州之中有2個州對於入主白宮最為關鍵。

這波調查顯示，賀錦麗在威斯康辛州（50%對44%）、密西根州（48%對43%）支持度目前領先川普，川普在亞利桑那州以49%的支持度領先賀錦麗44%。喬治亞、內華達2州，受訪選民均有48%支持賀錦麗，47%支持川普。賓州平分秋色，兩人支持度都是47%。6州平均15%受訪者尚未決定投給哪個候選人，隨著選戰廝殺、選舉話題熱度持續提升，部分心意未決的選民支持意向有可能產生轉變。

必爭之地

若以選舉人團層次而言，賓州、喬治亞州是入主白宮之路的關鍵要道。現任總統拜登（Joe Biden）2020年大選上述6州全贏，其中喬治亞州、亞利桑那州小贏（各贏近1.2萬票、1萬票出頭）。賀錦麗本屆大選能若保住拜登上次在這6州以外的優勢，只要拿下賓州，再加上任何其他州的1張選舉人票，賀錦麗就能贏得總統寶座。

賓州、喬治亞州目前鹿死誰手還很難說，可能投票的選民各有16%、12%投票意向未決或自稱可能改變心意。非裔選民是這2州的關鍵族群，尤其喬治亞州，賀錦麗在喬治亞州非裔選民支持度85%、賓州84%。然而這2州非裔已登記選民的投票意願都比白人選民低，喬治亞州非裔「很願意投票」比例61%，白人70%；賓州很願意投票的非裔選民56%，白人高達72%。

CNN最新民調顯示，川普與賀錦麗在賓州、喬治亞州兩大搖擺州選情彼此緊咬。

2州白人高學歷選民意向兩極

這2個關鍵搖擺州性別差距也很明顯。賀錦麗在可能投票的女性選民均以雙位數領先，川普在可能投票的男性選民也有類似優勢；賀錦麗在郊區女性選民領先優勢略增，喬治亞州與賓州各領先川普16、18個百分點；35歲以下年輕族群，賀錦麗在賓州以59%支持度領先川普36%，喬治亞州則以54%領先川普的41%。學歷大學以下的白人選民支持川普比例較高，尤其喬治亞州達到70%。讀過4年制大學的白人選民意向兩極，賀錦麗與川普在賓州支持度各為59%、37%，喬治亞州則是32%、65%，兩人各擁其眾。

北卡羅萊納州也是重要戰場。川普2020年拿下北卡，本屆若續贏，只要再加上賓州、喬治亞州選舉人票，屆時威斯康辛、密西根、內華達州是輸是贏，川普都將取得領先，即使此刻仍略具優勢的亞利桑那州對於川普再度入主白宮也非必要因素。

「經濟優先」者眾

經濟議題仍是民主黨明顯弱點。本次民調6個搖擺州平均39%受訪者認為經濟議題最重要，25%主張「捍衛民主」最重要。賀錦麗在經濟領域支持度仍落後川普8個百分點，落後差距小於拜登輸給川普的程度。川普在移民問題信賴度高於賀錦麗；賀錦麗在拜登原本支持度較高的墮胎、生殖權等議題信賴度更高。賀錦麗在6州女性受訪者支持度平均高了27個百分點。

賓州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州受訪者傾向認為川普較有明確政策規畫解決國家問題，威斯康辛州、密西根州受訪者意見分歧。6州多數受訪者認為川普觀點與政策太過極端、對於國家形成威脅（46%至51%），賀錦麗相對屬於主流（37%至42%）。6州獨立選民意向各異，各州約4分之1獨立選民自認可能改變看法，平均33%認為賀錦麗、川普均無法讓國家更為團結，31%認為兩人都沒有明確政策規劃以解決國家問題。