南韓啦啦隊女神安芝儇，自從來台加盟中職台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars之後，完美融入了高雄在地生活，不僅決定搬到這裡，還積極地與家鄉朋友分享一切。今（4）日安芝儇又有了新任務，讓她興奮嗨喊：「我是高雄人！」

原來安芝儇今日接獲邀請出席「2024高雄韓國觀光推介會」，而且還是在韓國以高雄代表的身分發聲，讓她忍不住直呼：「備感光榮，我是高雄人安芝儇。」

可以見到安芝儇依一套純白連身禮服亮相，搭配白色的高跟鞋，露出100公分的招牌長腿，放下烏黑亮麗的頭髮，對著鏡頭燦笑比愛心，不僅拿著足以代表高雄文化的美濃紙傘拍照，還興奮地抱著吉祥物「高雄熊」玩樂。

安芝儇覺得倍感光榮。（圖／IG@安芝儇）

粉絲紛紛留言祝賀，「小豬豬最棒」、「謝謝高雄人小安的宣傳」、「沒意外的話，小安可能明年也可以拿到就業金卡」、「高雄小豬豬」、「果然是高雄女神」、「小豬豬最高。」

安芝儇自從搬來台灣高雄後，不斷地透過YouTube頻道和大家分享在地文化，結果一字排開都跟美食脫離不了關係，幾乎時時刻刻都在吃，也意外被球迷說是「小豬豬」，大快朵頤的可愛模樣讓人療癒。