日本男團Travis Japan首度舉辦世界巡迴演唱會「Road to A」，海外第一站就獻給寶島，本週二、三在新莊Zepp New Taipei連唱2天，共吸引4000人次朝聖，除了表演多首團體代表歌曲外，甚至還驚喜獻跳Energy的〈星期五晚上〉，結果來到16蹲環節，竟跳了8下就集體往後躺地暈倒，後來才又起來補跳8下，加起來終於等於16下，場面相當逗趣。

Travis Japan以黑色西裝帥氣走上舞台，一連帶來〈LEVEL UP〉、〈JUST DANCE!〉等多首歌曲後，才稍作休息自我介紹，用英文高喊「What's up Taipei！We are Travis Japan！」也提前準備了「準備好了嗎」、「我愛你」等中文要跟台粉互動，讓台下尖叫聲不斷，演唱到〈Unique Tigers〉時，他們也獻上星達拓（前傑尼斯）祖傳的成員互相以rap介紹的環節，後方大螢幕還特別翻譯成中文字幕，讓現場氣氛嗨到最高點。

Travis Japan演唱會沒有太多的VCR及換裝時間，7位賣力唱跳到汗流浹背，展現超強體力和實力。（大鴻藝術、環球音樂提供）

他們整場全開麥演出，也沒有太多的VCR及換裝時間，7位賣力唱跳到汗流浹背，展現超強體力和實力，在唱完〈T.G.I. Friday Night〉後，演出即將進入後半段時，他們也不忘與歌迷話家常，先是搞笑用中文問周邊T恤「買了嗎？」又聊起這次來台有品嚐了小火鍋，還一一點了自己喜歡的湯頭來吃，包括柚子胡椒、味噌、雞湯、醬油等，每個人讚不絕口地用中文說「非常好吃」，更撂台語「好呷」，七五三掛龍也爆料松倉海斗是貪吃鬼會搶火鍋肉吃，川島如惠留跟松田元太則是在主餐還沒上來就跑去挖餐後冰淇淋，相當可愛。

Travis Japan在演唱會最後不忘跟粉絲約定會盡快再來台。（大鴻藝術、環球音樂提供）

緊接著他們突然驚喜帶來台灣場限定的〈星期五晚上〉，還加入了松倉海斗最愛的「洗米動作」，中村海人說：「因為我們有〈T.G.I. Friday Night〉，所以這次翻跳Energy的〈Friday Night〉，舞是我們一起重新編的！」吉澤閑也喊話：「希望以後可以跟他們本人見面或合作，一起挑戰16蹲！」七五三掛龍也則不忘拱最會「蹲」的川島如惠留出戰，川島如惠留立刻自爆「上次挑戰之後，一週站不起來....」中間還有人「不怕死」想要再度挑戰，馬上被其他人阻止喊：「還有下半場要跳舞，不要這樣！」要他省點體力。

活動尾聲，宮近海斗說：「恭喜Travis Japan舉辦世界巡迴了，也恭喜粉絲迎接我們的世界巡迴演唱會，接下來繼續讓全世界跟Travis Japan一起let's have fun好嗎？」松田元太也表示：「在台北開唱很開心，尤其是在只有我們的地方（專場演唱會）見到粉絲更開心！」當然不忘跟粉絲約定會盡快再來台，最後，全場一起大合照留念，為演出劃下句點。