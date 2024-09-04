國銀限貸令狂燒之際，金管會主委彭金隆不忘顧中小企業。KPMG安侯建業於4日主辦「運用金融科技提昇臺灣中小企業的氣候機會」研討會，彭金隆致詞時指出，中小企業是台灣產業核心，占所有企業家數超過九成，是支持台灣產業的重要部分，金管會將持續鼓勵國銀推動綠色金融，加速產業達到「淨零、數位、綠色轉型」。他也開玩笑說，今天路途遙遠從西到東，特別從板橋市民大道來回二遍就是為了表達對產業的努力、社會淨零的支持。

彭金隆表示，中小企業是台灣產業核心，家數很多，但不可諱言，中小企業面臨這波轉型的時候，資源相對沒有大企業來得多，真的非常需要大企業或金融業協助。

彭金隆進一步表示，過去金融業推動綠色金融過程做了很多努力，希望透過綠色金融力量來支持產業轉型，過去金管會在這方面推動非常多計畫，未來還是會持續推動，且希望不僅是資源整合，更希望加速這個過程。

彭金隆強調，「淨零、數位、綠色轉型」是國家發展主軸，希望產業繼續往前走，盡早達到淨零目標。

KPMG安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆開場時表示，隨著氣候變遷影響日益嚴重，全球各國紛紛加快步伐，推動淨零排放轉型。台灣也不例外，已經設定了2030年和2050年的淨零排放目標。然而，隨著這些時限的臨近，如何協助中小企業實現這些目標成為一項關鍵挑戰。

台灣經濟研究院董事長吳中書說明，作為臺灣產業的智庫，致力協助臺灣淨零轉型的兩大基礎中的「科技研發」，推動淨零相關科技，例如去年發表的NZTD資訊平台，已協助3,500多家企業進行診斷，讓企業瞭解碳排重點與氣候風險，並提供氣候解方，也讓銀行能瞭解哪些是具有氣候機會的潛力企業，以及行動較為積極的綠色企業。於「氣候法制」的基礎上，台經院也協助碳權交易相關法條的研議、負排放技術的調研與蒐整，今年更擴大與各法人淨零生態圈，攜手政府機構、民間組織與社會大眾共同推動2050淨零目標。

金管會綜合規劃處科長林玟汎則認為，金融機構透過投融資力量，積極與客戶議合，協助企業淨零轉型，金管會並將持續精進永續經濟活動認定參考指引，擴大適用產業範圍，以及期待綠色金融科技領域的創新合作與發展。