日本大阪一名40多歲男子因服用小林製藥生產的含有紅麴成分的保健食品導致腎功能受損，現已對公司提出損害賠償訴訟，求償490萬日圓（約新台幣109萬），小林製藥表示這是首例因健康問題而被提出的訴訟。

據日本《NHK》4日報導，這名男子今年1月透過網路購買了小林製藥製造的降膽固醇產品紅麹コレステヘルプ，已經開始服用後，才得知其他服用者有出現健康狀況，於是今年5月就醫，結果被診斷為急性腎臟疾病，至今仍在持續觀察中。

該男子主張，如果公司在收到首例病例報告後及時公開相關資訊，他可能不會服用該產品。因此，他於今年7月向大阪地方法院提出訴訟，要求賠償約490萬日圓。

據該男子的律師透露，小林製藥已支付了男子的部分醫療費用，並表示若能確認該產品與健康損害之間存在相應關聯，公司將提供賠償。然而，該公司在法庭上將要求駁回訴訟。

小林製藥表示，這是首次因健康問題而被提起訴訟。該公司還發表評論稱，對於受健康損害的顧客，不論是否提起訴訟，都將進行誠摯且適當的補償。