國際半導體展SEMICON Taiwan今開幕，英國國家館也參與展出，是今年規模第3大的國家館。英國在台辦事處代表鄧元翰表示，將繼續發揮英國在半導體供應鏈的世界級專業知識，促進創新並加強國際連結。作為全球科技與創新的領導者，英國與台灣在半導體領域擁有互補的優勢，是理所當然的合作夥伴。

英國在台辦事處指出，英國國家館為今年規模第3大的國家館，共有 24 家創新的英國企業準備好探索與台灣合作的機會。英國持續致力支持與培力科技新創，英國館展示了英國蓬勃發展的科技產業的活躍潛力，也體現了我們向台灣聞名的半導體產業學習並與之合作的承諾。

鄧元翰表示，將繼續發揮英國在半導體供應鏈的世界級專業知識，促進創新並加強國際連結。今天不僅是一個展館的開幕儀式，更是為英國與台灣未來的合作鋪路。作為全球科技與創新的領導者，英國與台灣在半導體領域擁有互補的優勢，是理所當然的合作夥伴。

英國國家科技顧問史密斯博士表示：台灣無疑是先進半導體製造的火車頭，也是我們藉以支持加大的半導體合作的優先市場之一。在台灣的期間，深深感受到英國與台灣彼此獨特的優勢與特質。英國的優勢橫跨整個半導體產業，尤其在三個領域擁有戰略優勢：領先世界的研發與創新體系、開放的市場，以及科技生態系。希望與像台灣這樣志同道合的夥伴合作，發揮這些優勢，互利互惠。

英國在台辦事處指出，英國半導體研究出版在 2019／2020 年度排名全球第4，研究優勢領域包括先進封裝、先進材料和矽光子。英國也擁有 140 家設計公司，且是全球第一個化合物半導體產業聚落 CSConnected的根據地，位於南威爾斯。

英國在台辦事處表示，英國館提供各種機會深入了解英國半導體產業。英國的創新局於 9 月 4 日舉辦英國代表團簡介會，讓每家參展的英國公司進行 3 分鐘的簡報，並在接下來的兩天中，針對化合物半導體、矽光子、記憶體、設備、測試、製造和材料進行深入的分場討論。