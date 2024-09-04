衛福部今年四月預告《社會救助法》修正草案，卻被26個團體批評九大不足，社會救助及社工司今日（4）下午邀集各地方政府、民間團體及專家學者，召開首次研商會議，針對取消虛擬制度、放寬人籍合一、家戶合計等意見，進行將近3小時的討論。

社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，「取消虛擬制度」是今日會議討論重點，地方政府與民團尚未取得共識，但雙方充分交流，尋求更可行作法。

社工司說明本次修正重點，包括鬆綁人籍合一制度、依各地標準訂定最低生活費、放寬工作能力認定及家庭財產計算範圍，另增列55至60歲、二度就業婦女、長期失業者、更生人、街友等就業不利者，設計工作收入多元折算機制。

此外，也檢討調整最低生活費標準，各地變動超過5％以上，依當地可支配所得中位數60％訂定，將由中央統一訂定申請規範及特殊案件認定機制。

草案也增訂實物給付專章，以多元方式提供經濟能力較差民眾物資協助，並明訂地方政府權責分工，整合資源協助街友居住、醫療、就業等多元自立服務；另外，學生學期間打工收入，及畢業後至隔年底工作收入，不納入家庭收入計算，出國研修或實習不會中斷福利身份。

楊雅嵐指出，衛福部也規劃強化社勞政聯合就業促進服務及輔導就業脫貧自立，並與勞動部討論具體合作機制。

楊雅嵐表示，會議共約60個單位、百人參加，現場討論熱烈，不論制度如何修正，主要目標都是協助經濟弱勢者就業、脫貧，衛福部作為中央部會，會綜整各方意見做調整，力拚今年底送出修正草案。