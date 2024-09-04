中台灣最強大生活圈，首推坐擁逾500億重大建設加持的水湳經貿園區，目前區域內最貴的「文商段」，房價已穩穩「坐8望9」；而位於水湳中央公園特區的單元八重劃區，預售新案備受市場追捧，吸引上市建商與在地品牌建商爭相插旗、接力推案，房價跟著水漲船高。

隨著水湳經貿園區的重大建設，如台中綠美圖、台中國際會展中心等逐步成形，加上重大建設均力邀世界級建築大師規劃操刀，產官學界建設齊發，助攻區域推案熱潮、房價持續看俏！

根據實登揭露，水湳文商段預售新案如「豐邑PARK ONE」，最新一筆成交單價來94.9萬元；「親家中央公園」成交均價每坪84.61萬元，並出現多筆9字頭交易。

此外，位於水湳中央公園特區的單元八重劃區，包括富華創新（3056）「之序」、華固（2548）「頂匯」、「國聚之瑑」等預售新案，磁吸高資產族群的關注，近期銷售成績亮眼！

其中，「之序」社區最近一筆成交單價已來到80.6萬元、「華固頂匯」均價為80.11萬元；其他如「遠雄綠美」、「雙橡園4117」等新案，社區均價也都站穩7字頭。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，品牌建商接力推案、頻傳高單價成交紀錄，已成功穩固水湳中央公園特區的房價基期。隨著區域建設持續展開，未來發展潛力不容小覷，也因區域地段太優質，品牌建商在公設規劃、建材配備上亦相當用心，展現建築規劃實力，讓產品脫穎而出。

以「富華創新之序」案為例，擁有2,775坪的基地面積，是中央公園特區內唯一四面臨路基地，且被四座公園環繞，稀有的絕版地段，加上社區規劃以郵輪為意象，設有露天泳池、星空酒吧、獨棟休閒會館等多樣設施，讓住戶宛如置身於度假村中。

此外，「之序」計劃引進管家式服務，提供如當層收送垃圾、專人外送宅配和餐點等貼心服務，再加上該案規劃47至52坪三房，搭配不少市場罕見的新式建材，打造高端豪宅生活品質。

「之序」銷售案場分析已購客群，除了品牌粉絲認同產品價值購買外，不少北客、新竹及台中科技業買盤，都選擇移居水湳中央公園特區，顯示高資產族群對於地段價值的重視與區域前景的看好。

正因水湳首發案銷售告捷，富華創新（3056）位於水湳的下一案「文商15地號」也在積極籌備中，預計年底前推出。