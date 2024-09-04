民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率案，1日北檢召開羈押庭，2日北院認為檢方對其「犯罪嫌疑重大」解釋仍有不足，因此裁定無保飭回，3日北檢提出抗告。高院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入，今(4日)撤銷發回北院。粉專「誰比朕更有力」指出裁定書中提到，柯是否對本案情節毫無所悉或未曾懷疑「仍有究明必要」，原審遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大「尚非妥適」；直呼這會是阿北最後一夜嗎？

誰比朕更有力提到，針對北院裁定柯文哲無保請回，北檢向台灣高等法院提出抗告，高院做出發回更裁的裁定；「因此，北院要重新開羈押庭。」

誰比朕更有力指出，以高院在裁定書所述「被告積極介入京華城案等客觀情狀，被告是否如其主張『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。原審未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適。」判斷，北院更裁後裁定收押的可能性大增！他直呼：「阿北的今晚會是最後一夜嗎？」