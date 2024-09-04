民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，2日無保請回檢方提抗告，4日高等法院裁定撤銷「無保請回」處分，發回北院重裁，民眾黨5日申請在北檢方的小南門周遭集會，準備再次聲援柯文哲，對此北市警方不敢大意，已佈署中正一、大同、松山分局共400警力，在集會地點進行交管及維安，此外因北檢是「遊行禁制區」，支持者如果走近北檢，北市警將會強勢執法進行驅趕。

北檢外架起護欄避免小草集會失控。（翻攝畫面）

小草小南門集會，北市警動員400人維安，並公布相關交管地點。（警方提供）

柯文哲上月31日開羈押庭時，民眾黨及支持者在北檢外聲援，因司法機關不得聚眾陳情，被綠營指違反集會遊行法，此次民眾黨申請改在北檢旁的小南門周遭進行集會。

警方研判支持者可能還是會往北檢靠攏，已規劃5日相關勤務，從上午7時起，沿著愛國西路北側、延平南路至博愛路段，在周遭建立柵欄佈防，目前將動員中正一、松山、北投、大同，總共400餘名警力。

據了解，因北檢屬於「遊行禁制區」，如果支持者向北檢移動，警方不排除依違反集遊法，對眾人採取強勢手段，進行驅離及保護管束，制止他們靠近北檢。