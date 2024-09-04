前台北市長柯文哲涉及京華城弊案，2日獲台北地方法院裁定無保請回。北檢抗告後，台灣高等法院今天(4日)撤銷原裁定、發回北院。媒體人黃揚明指出，這份高院「發回更裁」裁定書裡面，提到被告積極介入。

黃揚明今(4日)在《國民大會》節目中表示，高院某種程度認可北檢抗告的理由，柯文哲說當初他不知情這一段，應該要再查清楚。可是這份高院「發回更裁」裁定書裡面，提到兩個點，第一個，被告積極介入，就是柯文哲是積極的在推這個案子，柯文哲在客觀事證是一個積極的角色。第二個，在金流的部分，又是一個「毫無提及」，也就是沒有金流。

黃揚明接著指出，現在的麻煩在於，如果單純用圖利罪去處理，對柯文哲來講，相對會比較輕鬆。主持人謝曜州問到，你的意思是一刀斃命的金流，連高院都沒看出來？黃揚明認為，高院不一定沒看出來，有可能先藏起來，等發回重新更裁再說。

謝曜州再問到，你預判明天可能的發展？黃揚明認為，理論上明天才會開羈押庭，柯文哲還是會主張他原本在羈押庭裡面所主張的內容。現在就要看北檢拿出什麼比1日晚上的羈押庭更多的證據，讓法官採信柯文哲犯罪重大，及有勾串、滅證相關等等羈押要件。

★未經判決確定，應推定為無罪。