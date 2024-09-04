自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯仍然持續生產坦克、飛機、無人機、飛彈等武器，這顯示俄羅斯軍事工業相當完整，但是有一事令外界不解：現代武器特別重要的導航與通訊設備中，需要精密的電子產品，這絕非俄羅斯強項，這些武器的電子零件從何處而來？英國《金融時報》(Financial Times)的一篇報導認為， 俄羅斯已建立一條透過印度的秘密貿易路線，從而獲取西方技術的電子產品。

金融時報透過匿名消息人士所引用的洩漏政府文件，得知一間總部位於莫斯科的「對外經濟活動和國際工業合作聯盟」 (Ved MMKP)， 於2022 年10 月向俄羅斯工業和貿易部提交一份報告，提到「準備花費820 億盧比（折約97.6萬 美元）的經費，購買西方國家製作的電子零件」。零件的品項包括「電信、伺服器和其他複雜電子設備」， 這點相當關鍵，因為這些具有民用和軍事用途的設備，在俄烏戰爭後一直受到西方出口管制。

也就是說，儘管開戰以來，西方積極且嚴格的切斷俄羅斯獲得重要的外國生產電子產品的管道，但是俄羅斯仍然可以透過幾個願意協助的不結盟國家，以獲得來自西方的重要零件來生產飛彈、無人機和電子戰設備，而印度就是這樣的角色，文件中提到盧比，也就是印度的貨幣單位。

根據《金融時報》，Ved MMKP 的報告詳細介紹了「俄羅斯和印度公司之間的封閉支付系統」進行交易的方法，以逃避西方的審查。一位不願透露姓名的西方官員，將該財團描述為俄羅斯情報部門可能的「代理人」。

從現有的國際貿易數字來看，似乎佐證了這一可能性。俄羅斯與印度兩國之間的貿易額度在 2023 年幾乎翻了一倍，達到 650 億美元。俄羅斯售予印度石油與天然氣，那麼印度必然回售重要的貨品給俄羅斯。海關備查資料顯示，Ved MMKP 報告中列出的印度敏感電子產品出口量，自 2022 年中期以來大幅增加。

一家名為Innovio Ventures 的印度公司，向俄羅斯供應了價值至少490 萬美元的電子產品，包括無人機，並向中亞國家吉爾吉斯，運送了另外價值60 萬美元的貨物。 也就是說，吉爾吉斯也是俄羅斯進口受制裁物品的秘密管道，擔任中轉者的角色。

《金融時報》還提到，至少有一家受制裁的俄羅斯公司 Testkomplekt ，收到了價值 56.8萬美元的無線電設備，顯然就是透過印度再向國際購買。