欣葉．生活．廚房暢銷冷凍料理包。（欣葉．生活．廚房提供）

70 秒復熱即食超方便，欣葉蛋黃鮮肉包新上市。（欣葉．生活．廚房提供）

繼 8 月初推出常溫料理包台味即食粥，欣葉旗下「欣葉．生活．廚房」再推冷凍新品「蛋黃鮮肉包」，Q 彈鬆軟的麵皮包裹鮮美肉餡，嚐得到鹹香蛋黃味與清甜蔭瓜香，完美復刻欣葉台菜經典的蛋黃肉風味，為貼近消費者講求便利、復熱方式簡單的需求，蛋黃鮮肉包在冷凍狀態下，僅需微波 70 秒即可享用。

欣葉集團在疫情期間打造零售食品品牌「欣葉．生活．廚房」，開始販售自家冷凍商品後，即有海外公司積極洽詢並提出開發肉包的建議，歷經兩年研發，欣葉將推出一系列肉包商品，第一款即是蛋黃鮮肉包，風味巧妙結合欣葉台菜熱賣 40 多年的經典菜色「蛋黃肉」。

欣葉觀察到消費者對冷凍調理食品的接受度大增，已從要求性價比轉而講究風味、價值感，因此決定讓肉包升級帶著料理感。而蛋黃肉向來是欣葉台菜的人氣菜色，肉質鬆軟多汁，滋味家常下飯，很適合作為肉包餡料。蛋黃鮮肉包選用特級粉心粉才能讓包子皮口感 Q 彈綿密；肉餡則選用豬前腿，且刻意切成大丁讓肉餡更有層次、充滿嚼感，並混合蔭瓜末增加清甜回甘的韻味，至於鹹蛋黃則是以 25％鹽水漬泡 600 小時， 相較於紅土醃製更加安全衛生且不死鹹，再經過烘烤，呈現鹹蛋黃的特殊香氣。因此蛋黃鮮肉包的肉餡吃來濕潤不油膩，蔭瓜的甘甜與鹹蛋黃的鹹香都讓肉鮮更鮮明， 品嚐後會帶來聯想到欣葉蛋黃肉的食趣。

冷凍蛋黃鮮肉包也訴求復熱方便性，無需解凍，若使用傳統電鍋復熱蒸約 10 至 15 分鐘，電鍋開關跳起，再於電鍋內燜 5 分鐘；研發團隊也根據年輕族群使用習慣，特別針對微波復熱調整包子皮配方，只需表面略灑水並加蓋，以中火（600~800Ｗ）微波70 至 80 秒，就能享用熱騰騰的肉包，且口感同樣 Q 彈綿密。

調理食品已成為家庭日常食物儲備的新選擇，不受時間限制能解決立即想吃的需求， 免出門、免叫外送，本著「為家人烹飪」的初衷，「欣葉．生活．廚房」陸續推出多款常溫、冷凍商品，蛋黃鮮肉包已在自營電商「欣葉線上風味選」上架，可在欣葉旗下 22 家餐廳門市購買。