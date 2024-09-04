中秋節腳步近了，雙全國際推出3重優惠，即日起至9月22日，凡註冊為雙全生活館會員者，均可獲得100元折價券，現買現折無門檻上限；結帳同步加碼50%D幣點數，消費滿額4000元再送好禮多選一。

DIKE智能溫控電烤盤，官網特價3490元。（雙全國際提供）

第一重優惠是「雙全之友加碼百元現金券」，凡註冊為雙全生活館會員者，均可獲得100元現金優惠券，現買現折無折抵上限。第二重是「結帳加贈50%點數」，於中秋指定專區消費頁面完成結帳者，可加贈50％D幣點數於下筆消費使用，1D幣點數折抵1元，每筆消費折抵點數上限平日20%，假日30%。中秋指定專區產品包括DIKE智能溫控多功能電烤盤、萬用壓力鍋、移動式水冷氣、急速製冰機等居家烤肉聚餐必備電器。

DIKE多功能萬用壓力鍋，官網特價2990元。（雙全國際提供）

「中秋消費好禮多選一」為第三重優惠，凡於中秋指定專區消費滿4,000元台幣者，加贈好禮多選一，可選擇包括DIKE摺疊桌扇、口袋行動電源或NOKIA充電線等擇一，市價最高749元。

DIKE急速製冰機，官網特價3890元。（雙全國際提供）

因應中秋佳節，雙全國際代理品牌DIKE同時推出急速製冰機，可高速出冰、長效留冰，小功率不耗電，是居家旅遊聚會的好幫手。

DIKE急速製冰機重量6.2公斤，具備便捷提把，採用白色機體、透明蓋板設計，製冰過程一目瞭然，電子式按鍵觸控可一鍵製冰，並有滿冰與缺水提示；1.2L水箱、180W的耗電功率，單次出冰時間約6至8分鐘，每小時可產冰最高達90顆，應付派對所需。建議售價4890元，官網特價3890元。