民眾黨主席柯文哲遭聲押，台北地院「無保請回」，且柯文哲主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，檢方提抗告後，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷發回北院，北院5日上午9點30分開庭。

北院表示，已聯繫上檢辯雙方，9點30分在北院第15法庭開庭，先處理程序事項，例如檢方抗告後卷證資料如何呈現等，待程序事項處理完畢後，會接著開聲押庭。

高院認為，依同案被告彭振聲及朱亞虎之供述、證人邵琇珮證述，佐以朱與應女相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京之目的、沈的行賄應女犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要，北院未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適，檢察官抗告為有理由。

★未經判決確定，應推定為無罪。