渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，美國3日公布的製造業PMI指標不如市場預期，引發市場對經濟衰退的擔憂，並導致股市下跌，不過其實製造業PMI疲弱的情形已維持一段時間，而上週公布的GDP數據已有上修，且服務業PMI仍維持50分水嶺以上，代表民間消費仍維持強勁，目前公布的數據分歧，而非統一指向衰退，顯示還需要更多數據觀察。

劉家豪進一步分析，下一步要觀察經濟是否衰退的指標是本周即將公布的8月份非農就業數據，若適度放緩則支持聯準會降息的合理性，但若數據表現不佳，不排除聯準會可能調整降息幅度，9月降息兩碼以穩定就業市場，或只降息一碼，但態度變得更為鴿派，並講明後續的降息路徑。

其次，美國總統大選的角力情況接近五五波，使得市場不確定性提高，投資人變得無方向感，降低布局意願；其三，短線上仍在延燒的地緣政治衝突是否有升溫疑慮，使投資人態度變得更為謹慎，也更敏感。目前渣打預期聯準會年底前將降息三碼，預期實現軟著陸。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁謝德威表示，雖然美國8月ISM製造業PMI指數47.2比市場預期的47.5略低，但比前一個月的46.8來得高，整體來看，美國8月製造業雖然仍低於景氣榮枯線之下，但萎縮的程度已比7月來得緩和；就業指數有所改善，但新訂單指數進一步減少和庫存增加，則顯示工廠活動可能在未來一段時間內，呈現相對低迷的現象。

謝德威認為，當前美國製造業活動和勞動力市場正循序漸進地放緩，通膨也穩步降溫當中，終端消費的相關數據，突顯出美國經濟具有一定韌性，因此美國經濟進入衰退的風險仍低。不過按照過往的經驗，聯準會啟動降息時，市場的波動通常會加大，投資人仍須留意相關風險，並做好資產配置；若美國經濟真的進入衰退，而聯準會需加大降息力道來拯救經濟，股市有機會面臨修正，投資人可適時考慮備置美國公債、高信評公司債等具有避險特性的產品。