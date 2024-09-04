渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，觀察過去數據，9月確實是美股表現較差的月份，目前市場上有三大主要利空因素可能使「9月魔咒」自我實現，其一，從股市可看出投資人對於AI浪潮的熱度正在減退，導致市場波動加劇；其二，美國3日公布的製造業PMI指數維持萎靡，導致市場擔憂本周即將公布的非農就業數據不理想，進一步引發經濟衰退疑慮。

其三，由於美國大選將近，兩位候選人目前的民調約為五五波，市場不確定性增加，投資者缺乏明確的方向感，並缺乏降低布局股市、押注某一方的意願，加上在以色列和伊朗衝突，以及俄烏戰爭恐進一步升溫等地緣政治不穩定的背景下，使得股市波動進一步加大。

然而，劉家豪也指出，今年9月的市場走勢與過往不同的轉折點在於，首先，8月金融市場已經經歷了一輪較大規模的修正，投資人已有心理準備，其次，9月18日聯準會可能會採取降息措施，9月及後續的降息路徑也可能是扭轉「9月魔咒」的重要因素。若聯準會在9月就採取行動，並且明確接下來的降息路徑，市場的緊張情緒或將得到緩解。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁謝德威表示，整體而言，觀察市場動態還是需要回歸基本面，包括聯準會9月是否降息、降息的幅度，以及對於經濟前景的看法。目前滙豐仍然看好美國股市；若美股並非因為經濟衰退而下跌，可以視為短期分批買進的機會。

然而，謝德威也提醒，美國總統大選將在今年11月舉行，市場亦可能承受波動，建議投資人穩紮穩打，可以提高投資等級債券以及投資等級債券型基金的比重；股票的投資產業別也建議進行分散，避免雞蛋都放同一個籃子裡，以降低潛在風險對投資組合的衝擊。