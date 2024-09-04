王心凌將在10月12、13日在台北小巨蛋舉行「Sugar High 2.0世界巡迴演唱會」，4日釋出全新演唱會影片，其中5秒鐘的甜蜜女王造型曝光，打造呈現充滿女王風範的華麗造型，相當吸睛。

她拍攝當天連換2套衣服，全程撐著重達15公斤上半身硬如盔甲的巨大禮服，頂著由新銳設計師為她打造的奇幻造型頭飾，從中午進棚直到隔天早上7點才收工返家，她說因為禮服太重全身肌肉要緊繃著撐住這套禮服，回到家一放鬆就雙腳抽筋，但因為實在太疲累，她也顧不得那麼多、倒頭就睡著了。

王心凌將在台北小巨蛋開唱，用心打造亮眼造型。（天晴娛樂提供）

王心凌小巨蛋演唱會門票將於5日、她42歲生日當天中午12點於寬宏售票系統啟售，並也預告演唱會中的這支影片不同於一般演唱會的作法，將從觀眾進場就開始播放，劇情式的以電影手法講述故事，秀出這座號稱是全世界最甜蜜的夢工廠中，她以甜蜜女王之姿氣勢登場，劇情奇幻有趣，更語帶玄機的提醒粉絲：「演唱會當天最好提早入場啊，這段影片只有在演唱會現場才能看到。」