美國證券交易委員會（SEC）週二（3）表示，6家信用評級機構因違反紀錄保存規定，已同意支付超過4900萬美元（約新台幣15.7億）的民事罰鍰以達成和解。

據《CNBC》4日報導引用美國證管會的說法，穆迪（Moody’s）、標普全球（S&P Global Ratings）、惠譽（Fitch Ratings）、墨西哥評級公司HR（HR Ratings de Mexico）、A.M. Best評級服務公司以及Demotech公司，各自承認在公司和員工未能妥善維護和保存電子通訊方面的資訊，存在重大失誤。

美國證管會近期對多家企業處以罰款，主要原因是這些企業未能妥善保存紀錄，尤其涉及員工使用簡訊和WhatsApp等通訊APP的行為。

證管會官方聲明指出：「我們一再看到，未能維護和保存所需的記錄可能會阻礙工作人員確保公司履行其義務的能力，以及委員會追究那些未履行這些義務的人的責任的能力，而這往往會損害投資者的利益。」

穆迪和標普將各支付2000萬美元（約新台幣6.41億元）罰款，惠譽支付800萬美元（約新台幣2.5億元），A.M. Best支付100萬美元，墨西哥HR評級公司同意支付25萬美元，而Demotech將支付10萬美元罰款。