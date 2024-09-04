113年國慶籌備委員會3日公布今年國慶主視覺，沒想到意外引發民眾高度關注，更有人發現其視覺，竟與《眼球中央電視台》5年前的設計撞臉。為此，主持人視網膜（陳子見）也回應了，「還好啦！我們的比較好看。」

視網膜4日在個人threads上貼出自己上新聞的片段，有主播提到《眼球中央電視台》2019年設計主視覺時，他也回答：「沒錯！」直接證實此事。而面對大家的稱讚「好像喔！」視網膜則笑回：「對啊！還好啦！我們的比較好看！」

至於新聞提到，《眼球中央電視台》團隊在今稍早發出的聲明「本公司未受委託設計民國113年中華民國國慶主視覺，目前仍處停業狀態，也無法開發票。」時，視網膜則直呼：「怎麼知道是我寫的聲明！哈哈哈。」

左圖為今年國慶籌委會設計、右圖為《眼球中央電視台》5年前的設計。（圖／翻攝國慶官網、FB@眼球中央電視台）

事實上，《眼球中央電視台》2019年推出國慶主視覺時，曾公開其設計理念，「『中華美學』是咱們炎黃子孫流於骨髓之中的精華，本次雙十國慶晚會承襲傳統，以此作為基調。發揮少即是多的精神，運用中國三元色『紅、白、藍』幻化出各種變化。」沒想到頻道從2023年5月31日停播至今，卻因為國慶主視覺再度掀起話題。