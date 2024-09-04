由於持續受到颱風外圍環流影響，明（5）日東南部地區及恆春半島雨勢明顯，宜花、基隆北海岸、南部地區有局部至零星短暫雨，其他地方多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，中颱摩羯目前位於香港東南方海面，周末將逐漸接近海南島、雷州半島至廣西、越南一帶，熱帶低壓TD13位於日本東南方海面，未來會向北北西移動，對台灣天氣無直接影響。

氣象署分析未來降雨分布。（氣象署提供）

氣象署指出，明天東南部地區及恆春半島雨勢明顯，宜花及基隆北海岸、南部地區有局部至零星短暫雨，其他各地及澎湖、金門、馬祖多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫可達33至35度，尤其新竹以北地區易有37度以上高溫。

氣象署公布高溫資訊。（翻攝自氣象署）

氣象署說明，周五、周六（6日、7日）颱風遠離水氣仍多，東半部地區及恆春半島整天有間歇短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部大雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約33至35度，周五桃園以北氣溫偏高，易有37度以上高溫。

下周日至下周三（8日至11日）低氣壓位於台灣東方外海，北部及東半部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。