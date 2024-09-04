陳曉東來到那那大師節目宣傳演唱會。（小鋼砲娛樂提供）

陳曉東來到那那大師節目宣傳演唱會。（小鋼砲娛樂提供）

陳曉東將於9／28在台北小巨蛋舉辦《REFLECTION心有獨鍾30週年》演唱會，近期來到那那大師節目，除了獻唱招牌金曲〈心理遊戲〉、〈比我幸福〉等，更難得犯歌癮帶來許多鮮少公開演唱的曲目，甚至連台語歌都有備而來，讓他直呼「過癮！」陳曉東更在節目透露許多有趣往事，笑說：「羅志祥很愛模仿我唱歌，可是他唱的樣子好像得了肺癆。」

陳曉東來到那那大師人氣單元「你最近好嗎？」宣傳，自稱是「歌庫」，腦海存放不同時期的經典作品，就連台語歌曲都難不倒他，不但現場即興哼幾句〈酒後的心聲〉，還跟那那一起對唱〈雪中紅〉，連經典〈舞女〉都能說唱就唱，展現非凡歌唱實力。

除了回顧大眾熟悉的金曲，陳曉東也透露〈比我幸福〉的幕後故事，他提到：「當時我收到這首歌的時候覺得一定會中，還在凌晨3點鐘打電話給唱片公司老闆，結果不小心吵到對方，好險意見有被採納，還給我大筆預算去英國拍封面跟MV，最後真的得到很大迴響。」

陳曉東還提到當年的〈我比誰都清楚〉請到言承旭擔任MV男主角，後來拍完他就組F4，也成為另一位偶像天王了。個性十分幽默的陳曉東，笑稱自己的歌唱風格是「斷氣式唱法」，每次在快要換氣的時候，聽起來就好像要斷氣，他更笑說：「羅志祥很愛模仿我唱歌，可是他唱的方式都好像得到肺癆一樣。」幽默言論讓現場笑聲不斷。

由於節目播出日(9／3)適逢陳曉東生日，那那特地準備生日蛋糕送上驚喜，讓他又驚又喜，他許願：「謝謝大家近30年以來的支持，陪伴我成長，希望這次演唱會都能找到自己心愛的歌曲。」