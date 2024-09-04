中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽最終戰以21比0、提前5局「扣倒」泰國隊，取得全勝並帶著對韓國隊的1勝晉級超級循環賽，接下來複賽首戰將碰上B組第一的日本隊，總教練吳柏宏全力搶勝，希望能把主控全握在手上，誓言要把金盃留在台灣。

複賽首戰由分組第一的球隊進行交手，吳柏宏說：「因為韓國是第2天才碰到日本，我們沒辦法掌握他們的勝負，只能先靠自己、全力搶勝。」他認為，儘管今天碰上球速比較慢、控球不穩的泰國隊，仍可以透過比賽調整打擊，另外碰上日本隊時換投時機要再快一點。

首戰面對韓國時，柯敬賢在滿壘時遭到三振，他也利用昨天練習進行調整，此役4次打擊全數上壘，敲出2支安打另獲得2次觸身球保送。他表示，對韓國時自己太想要拉打導致身體、打擊動作開掉，「今天就是盡量把球看進來一點、把球打強勁就好，讓球自己去飛。」

接下來將碰上強敵日本隊，柯敬賢說：「他們一定也有看我們，知道我們可能對左投打的不是很好，希望明天練習時可以調整、克服一下，把球先打平、打強勁就好。」

日本隊陣中有位198公分的左投藤田琉生，成為中華隊的假想敵之一，柯敬賢指出，他的出手角度跟身高就像是林維恩跟蕭齊的綜合版，「但他球速沒有維恩那麼快，自己過去也曾遇過這樣身高的投手，一定有辦法克服。」