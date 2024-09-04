9歲時因在電影《長江七號》反串小男生爆紅的徐嬌，成名後赴美求學，畢業後又返回演藝圈演出《深夜食堂》、《初遇在光年之外》、《最美逆行者》、《星漢燦爛》等陸劇。她時常在社群分享生活，妝髮風格相當多變，她4日曬出泳裝照，不只襯出她白皙膚色以及零贅肉的美腿，更驚人的是，27歲的她卻是滿滿的稚嫩少女感。

紮著馬尾、穿著一襲藍色泳裝的徐嬌，抱著大球趴在水池中踢水，一雙纖細的長腿和毫無贅肉的纖腰美臀一覽無遺；還有她倚靠在透明窗邊，有時抱膝沉思、有時用腿玩弄游泳圈的姿態，完全呈現慵懶愜意的青春氣息，現年27歲的她，露出甜笑時卻依舊像是個可愛少女。

徐嬌4日曬出泳裝照，一雙美腿零贅肉。（圖／攝自 徐嬌微博）

27歲的徐嬌喜愛攝影，4日曬出泳裝照模樣十分可愛。（圖／攝自 徐嬌微博）

網友看了紛紛讚賞，「穿泳裝的嬌嬌太美啦」、「好好看！特別夏天特別有活力」、「妳好像精靈，好夏天好美」、「我還記得之前的海邊粉紅頭髮的那套！！讓我也有勇氣穿比基尼拍照了，想穿啥穿啥，真的」、「又看到嬌嬌穿泳裝了，嬌嬌變換不同的造型都好看」。

徐嬌去(2023)年曬出海邊泳裝照，粉紅色長髮模樣令人驚艷。（圖／攝自 徐嬌微博）

徐嬌去(2023)年曬出海邊泳裝照，模樣令人驚豔。（圖／攝自 徐嬌微博）

徐嬌當年爆紅後，2013年就前往美國留學，雖中途因疫情影響暫時返回家鄉，但在花費了9年多時間（實際在學時間7年）後，她終於從ArtCenter College of Design（藝術中心設計學院）以BFA（藝術創作學士）畢業。喜愛插花、攝影的她，造型風格相當多變，對Cosplay也很熱衷。她去年在海邊辣曬比基尼照，大走叛逆狂放路線，顛覆眾人想法，卻叫人十分驚豔；如今再曬出清純泳裝照，顯見她古裝、時妝扮相兩相宜，也輕巧掌握各種風格。